Da oggi a Giarratana il triduo per la festa di S.Giuseppe

Entra nel vivo da oggi, con la predicazione del triduo, la festa di San Giuseppe a Giarratana. Dopo che il via alle celebrazioni è stato dato sabato scorso con il rito della Scinnuta del simulacro, nel pomeriggio, in chiesa Madre, sarà don Giovanni Giaquinta della parrocchia Santissimo Rosario a Vittoria, a predicare le tre giornate che anticipano la giornata di festa in onore al Patriarca in programma domenica 13 settembre. Il tema che sarà affrontato è il seguente: “San Giuseppe patrono della Chiesa universale nel 150esimo anniversario della proclamazione”. In particolare, oggi, alle 18,15, ci sarà la recita del Rosario con la coroncina e il canto delle litanie di San Giuseppe mentre alle 19 si terrà la celebrazione eucaristica. Un appuntamento che merita le luci dei riflettori è senz’altro quello in programma domani, venerdì 11 settembre, quando, alle 17,15, sempre in chiesa Madre, sarà presentato il progetto di riordino, organizzazione e digitalizzazione dell’archivio storico parrocchiale all’insegna dello slogan “Memoria e identità”. L’appuntamento si svolgerà con il contributo operativo di Giuseppe Lia, Orazio Linguanti e Angelo Micieli e grazie al coordinamento e alla supervisione del prof. Nunzio Lauretta, già docente di Storia contemporanea all’Università di Palermo e di Enna. Alle 18,15, poi, si terrà la recita del Rosario e alle 19 la celebrazione eucaristica. Sabato, terzo e ultimo giorno del triduo, è in programma alle 18,15 la recita del Rosario con la coroncina e il canto delle litanie di San Giuseppe. Alle 19, poi, è prevista la santa messa. Un appuntamento legato all’intrattenimento, nel rispetto delle prescrizioni antiCovid, è fissato per le 21 in piazza Vittorio Veneto con il concerto de “Gli Anni-883 & Max Pezzali” tribute band. I posti a sedere per partecipare alle funzioni in chiesa Madre sono 163. I fedeli e i devoti sono pregati di munirsi di mascherina.

