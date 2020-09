Calcio. Il Marina di Ragusa carico e voglioso di ben figurare

E’ in piena fase di crescita il Marina di Ragusa calcio che ha già avviato una serie di contatti con privati ed Enti che credono fortemente nell’azione sportiva che sta mettendo in campo la società del Presidente Francesco Postorino.

Una crescita costante ed attiva che pone la società rossoblu tra le più solide e maggiormente proiettate alla programmazione di attività calcistiche che guardano con molta attenzione ai giovani calciatori. Ne è stata conferma già lo scorso anno quando il Marina di Ragusa Calcio è risultata tra le squadre più giovani d’Italia nel campionato di serie D. Sullo stesso solco anche per il prossimo anno la squadra sarà composta per lo più da giovani calciatori.

Il mondo del calcio negli anni si è rinnovato, e l’evoluzione del proprio brand accompagnata alla visibilità dei propri partner non può che essere un obbiettivo fondamentale per una società ambiziosa e vogliosa come lo è l’ASD Marina di Ragusa.

Infatti nei prossimi giorni verrà presentato il nuovo ufficio marketing, che già da qualche giorno lavora incessantemente in questa direzione. Una nuova opportunità per chi crede nei valori che la dirigenza rossoblu dona quotidianamente a questo sport, cercando di valorizzare e pubblicizzare tutte per le splendide realtà imprenditoriali e associative dell’intero territorio ibleo.

