Basket, Ragusa. Il 18 e 19 settembre il memorial Passalacqua

Con Tyaunna Marshall e Nicole Romeo che, negative al tampone, oggi ultimeranno le visite mediche, entra nel vivo la preparazione della Passalacqua Ragusa. Già oggi pomeriggio, con tutta probabilità, le due giocatrici si uniranno al gruppo che da quasi due settimane suda al Palaminardi, agli ordini di coach Gianni Recupido e sotto le direttive del preparatore atletico Paolo Modica, quest’anno coadiuvato da Lia Valerio. E intanto si mette a punto il calendario delle amichevoli che dovranno servire a fare trovare pronte le biancoverdi per il primo impegno del campionato di Serie A1 che vedrà Consolini e compagne di scena in casa contro Empoli (match in programma il 4 ottobre alle ore 18,00). Il 18 e 19 settembre andrà di scena il memorial Francesco Passalacqua, che quest’anno vedrà un momento e un premio speciale anche per coach Maurizio Ferrara. Il doppio confronto sarà disputato con Campobasso, formazione fresca di promozione nella massima serie. In via di organizzazione anche un doppio confronto, andata e ritorno, con l’Alma Patti, che quest’anno disputerà la Serie A2. Per quanto riguarda la presenza del pubblico al palazzetto, la società biancoverde sta seguendo ora per ora l’evolversi della situazione e comunicherà più avanti le modalità, nella speranza, ovviamente, di potere riavere i propri tifosi sugli spalti ma al contempo nel rispetto assoluto di ogni norma di sicurezza. Dal 24 al 27 settembre, al Palaromare di Schio, invece, sarà tempo della final eight di Supercoppa. Ragusa giocherà i quarti il 25 settembre alle 20,30 con Sesto San Giovanni ed in caso di vittoria, il giorno successivo con la vincente tra le padrone di casa e Vigarano.

