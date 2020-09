Modica. Il poeta Di Stefano premiato a “Una poesia per Pirandello”

Prestigiosa affermazione del poeta modicano Carmelo Di Stefano al “IX Concorso poetico Nazionale “Una poesia per Pirandello”. Con la poesia “Muru a ssiccu” ha conquistato il primo posto in classifica nella sezione: “componimento libero in lingua siciliana”.

La motivazione della giuria: “Di spessore linguistico,cercato e ritrovato, con il sensibile recupero della grande tradizione poetica di Sicilia.” A presiederla il professor Mario Graziano, direttore stabile del Teatro Pirandello. La premiazione si è svolta domenica 30 agosto scorso, a Porto Empedocle, al Caos-Area Casa Natale Museo di Luigi Pirandello, presso la sala convegni del Parco Letterario.

