Vandalizzato un pulmino dell’Unitalsi di Ragusa: bloccato il trasporto dei disabili. Ignoti , utilizzando una cazzuola, hanno danneggiato il freno a mano e l’autoradio, senza tuttavia asportarla. Hanno rovistato nell’abitacolo e danneggiato i sedili. I vandali hanno inoltre spinto il pulmino contro il muro dell’autorimessa danneggiando anteriormente e posteriormente la carrozzeria del mezzo.

La presidente dell’Unitalsi, Marina Iurato, ha presentato denuncia alla polizia. «La nostra associazione – dice Iurato – è un’associazione ecclesiale e di promozione sociale che svolge volontariato verso le persone con disabilità e le persone ammalate. Il nostro pulmino è necessario per il trasferimento delle persone in carrozzina e con disabilità; è inoltre utilizzato da altre organizzazioni che hanno le stesse necessità grazie alla presenza di un elevatore che consente agevolmente il carico delle carrozzine. Un grave danno per la nostra associazione che vive di carità, sia per l’evidente danno economico, sia perchè blocca le attività di questo scorcio di fine estate».

foto archivio

Salva