Modica. Distribuzione Mastelli. Attivo un centro IGM all’AZASI

Un punto di distribuzione dell’IGM sarà attivo da lunedì 31 agosto p.v. nei locali dell’AZASI in Via Resistenza Partigiana a Modica. Il punto IGM, informa l’assessorato all’Ecologia, osserverà i seguenti orari: lunedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30. Saranno distribuiti i mastelli nonché i sacchetti per la raccolta dei rifiuti dell’ organico e quelli della plastica. Riprende l’attività da mercoledì 3 settembre p.v. del CCR di contrada Michelica – zona artigianale di Modica- Il servizio di raccolta del Centro Comunale di Raccolta Rifiuti funzionerà ogni mercoledì (orario 14.00/18.00) e domenica (orario 8.00/12.00).

