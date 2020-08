Allenamenti con Santa Croce e Gela per il Città di Comiso calcio

Sta proseguendo senza un istante di tregua la preparazione atletica dell’Asd Città di Comiso che, adesso, sarà chiamato alla riprova dei fatti con i primi allenamenti congiunti. Già oggi, alle 18, al Kennedy, i verdearancio si confronteranno con la locale formazione del Santa Croce che milita nel campionato di Eccellenza. Sabato, invece, è in programma un altro allenamento congiunto con il Gela calcio. E questa volta si dovrebbe tenere al Borgese di Comiso. “I test, in questa fase della preparazione – afferma Gaspare Violante – sono di fondamentale importanza perché ci debbono fare comprendere a che punto siamo arrivati. Ci consentono, insomma, di capire se è necessario intervenire e in che modo. In ogni caso, continuiamo a lavorare con grande dedizione e passione. Sono molto orgoglioso di questo gruppo che sta dimostrando grande maturità e responsabilità”. Intanto, in queste ore, sono state ufficializzate le squadre che comporranno il girone D del torneo di Promozione. Assieme all’Asd Città di Comiso, altre quattordici formazioni. Qual è l’impressione di Violante? “Devo dire che è accaduto quello che mi aspettavo – aggiunge – con l’Avola che sembra proprio una buona squadra, così come anche il Canicattini sebbene in molti non lo sappiano. E poi anche Gela Fc e Mazzarrone possono puntare a un campionato di vertice. Senza dimenticare l’outsider Sporting Eubea. Noi? Cercheremo di recitare un ruolo da protagonista. Ci stiamo allenando e preparando per questo. Ci vuole molta umiltà e dedizione al lavoro di tutti i giorni per migliorare passo dopo passo”. L’Asd Città di Comiso continua, comunque, a sondare ancora il mercato. “Non si finisce mai di fare delle valutazioni di massima – spiega il diesse Alessandro Nifosì – ed è probabile che si possa annunciare un altro arrivo da qui alle prossime ore. Abbiamo dimostrato di avere a cuore le sorti della squadra calcistica di questa città e la società si sta muovendo per fare tutto quanto rientra nelle proprie possibilità allo scopo di migliorare la consistenza del gruppo. Siamo molto curiosi di vedere all’opera i nostri ragazzi in occasione delle prime amichevoli, o allenamenti congiunti come si dice adesso, e speriamo di essere riusciti a capitalizzare al massimo il gran lavoro fatto effettuare dallo staff tecnico”.

