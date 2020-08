Scoglitti, Scuderi: “Il Servizio 118 non sarà soppresso”

“Ci tocca intervenire, come realtà politica che ha a cuore le sorti del territorio oltre che come attenti osservatori delle dinamiche riguardanti l’attività sanitaria nell’area cittadina, per smentire quanto sostenuto da un candidato sindaco troppo esuberante circa il fatto che il servizio 118 ambulanza a Scoglitti sarà soppresso a partire dal 31 ottobre. Possiamo affermare, invece, anche dopo avere richiesto specifiche rassicurazioni all’Asp di Ragusa, che non è così”. A dirlo è il presidente di Idea Liberale, Giuseppe Scuderi, che dice la sua per sgomberare il campo da qualsiasi tipo di illazione che, considerata l’attuale fase della campagna elettorale, potrebbe avere un indirizzo strumentale. “In realtà – continua Scuderi – è corretto sostenere che, in quella data, cioè il 31 ottobre, scadrà il progetto che contempla la presenza dell’infermiere a bordo. E’, però, presumibile che l’Asp, come ha sempre fatto finora, lo rinnovi. Nessun rischio, invece, per l’autoambulanza che continuerà ad assicurare la propria presenza. La politica, come diciamo sempre noi, deve essere coniugabile con le parole serietà, affidabilità e onestà intellettuale. Che senso ha scaraventare sull’opinione pubblica qualche notizia infondata solo con il precipuo scopo di acchiappare qualche voto? No, non è davvero questa la politica che ci piace. Puntiamo, invece, a progetti seri, concreti e affidabili. Sono quelli che ci possono aiutare a costruire la Vittoria del futuro

