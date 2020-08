Piscina Ragusa. Interventi di manutenzione per la riapertura

Programmati dall’Amministrazione comunale presso la piscina comunale di Contrada Selvaggio, in vista della riapertura e la ripresa delle attività natatorie, altri indispensabili interventi di manutenzione,

Oltre alla manutenzione straordinaria delle apparecchiature di protezione attiva antincendio e dei dispositivi di apertura dei serramenti nei percorsi di esodo già appaltati, con due distinte determinazioni dirigenziali del Settore Gestione del territorio – Infrastrutture si è provveduto ad affidare l’incarico per la manutenzione dell’impianto elettrico della struttura comunale alla ditta Sgarlata Giovanni per l’importo di € 9.368,00, mentre alla ditta Sirio Piscine è stato invece affidato l’incarico, per un importo complessivo di € 22.000,00, dell’intervento di manutenzione della vasca natatoria.

