Voli nazionali: aumentano del 33% nei primi 15 gg. agosto

L’ENAV, società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, dalle Torri di controllo di 45 aeroporti e dai 4 Centri di Controllo d’Area, ha comunicato in queste ore che nei primi 15 giorni di agosto il traffico aereo è aumentato in Italia del 33% rispetto al mese di luglio con oltre 48.000 movimenti e una media giornaliera di 3.200 voli, confermando il trend di crescita. Nelle prime due settimane di questo mese è stato recuperato circa il 50% del traffico aereo registrato nello stesso periodo del 2019, con un ulteriore aumento rispetto a luglio che si è chiuso con il recupero del 40% del volato dello stesso mese dell’anno scorso. La progressiva ripresa dei voli sullo spazio aereo italiano è in linea con l’aumento registrato a partire da giugno anche nel resto d’Europa, riferisce Enav. Facendo riferimento alla nostra isola è aumentato il traffico all’aeroporto di Catania, in cui è previsto un transito di passeggeri in aumento nel bimestre luglio-agosto di circa il 55 per cento del traffico registrato nello stesso periodo 2019. Tra le novità estive 2020 dell’aeroporto etneo si registrano quattro nuovi voli: Dortmund, Kiev, Tirana e Bacu. Permangono invece le incertezze per i voli extra-UE (Dubai, Tel Aviv, Mosca, Istanbul) per le limitazioni imposte dal contagio coronavirus.

Gierre

