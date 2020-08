Al fine di supportare l’attività dell’Amministrazione comunale per contrastare il fenomeno dell’inquinamento acustico, provocato dal rumore o da suoni di elevata intensità, cause del progressivo peggioramento della qualità della vita nei centri urbani, con propria determinazione il sindaco Peppe Cassì ha nominato un esperto.

Con provvedimento n. 39 del 22 luglio scorso infatti, è stato affidato tale incarico al sig. Carmelo La Cognata che dovrà occuparsi nello specifico del Piano Comunale di classificazione, del Regolamento Comunale Rumore, dell’aggiornamento del regolamento in materia urbanistica alla normativa acustica di riferimento, dell’aggiornamento della modulistica relativa i rumori per lo Sportello Unico Attività Produttive, del controllo e verifica dei documento di impatto acustico, come previsto alla normativa vigente. Per tale incarico che avrà la durata di 12 mesi è stato fissato un compenso complessivo di € 7.000,00 .

