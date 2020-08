Modica. Le letture di Marco Sammito alla Libreria della Talpa

Quinto appuntamento venerdì 21 agosto per “Letture e autori al calar della sera”, al “Quadrato della Palma” ( Corso Umberto n° 132 Modica centro) alle ore 19,30.

Sarà il giornalista Marco Sammito, ideatore della manifestazione, a leggere alcuni suoi racconti di cui uno già edito “La Fiera del Sud Est” dalla SensoInverso editore, avendo superato il concorso nazionale di prosa, messo a bando dalla casa editrice ravennate, e inediti gli altri due: “Annibale, le Alpi e lo Spumone di Caffè” e “La Libreria della Talpa”.

Il giornalista scrittore trae spunto, in questi suoi scritti, dal rapporto tra lo spazio città e la storia che vi è passata sopra secondo il concetto calviniano della città. Storia intesa come eventi, avvenimenti dove donne e uomini di qualunque latitudine sociale hanno lasciato il loro segno a dimostrare che sono passati da questa terra.

Così “La Fiera del Sud Est” narra il mondo dei commerci e delle meraviglie che ruota attorno al contado modicano che si da appuntamento la domenica mattina trasferendosi in città formando sorta di “wall street en plain air” dove si vende e si compra di tutto: anche le emozioni di un cantastorie ultimo epigono di una Sicilia che scompare.

“Annibale, le Alpi e lo Spumone di Caffè” è una pantomina giocata sulla versione, inesistente e quindi inventata, di una famosa frase che Annibale (non) avrebbe pronunciato appena messo piede sulle Alpi e che mise a repentaglio la celebrità di un preside cultore della storia romana. Uno scherzo avvenuto nello storico caffè della Latteria a metà anni sessanta.

“La Libreria La Talpa” è infine la narrazione di un angolo della città dove non solo si vendono e si discute di libri ma ci si confronta, in una sorta di Circolo senza sosta, su tutto: storia, filosofia, letteratura, sport e società. Una spazio open dove tutti possono partecipare dimostrando però di averne titolo.

I tre racconti fanno parte di un’opera unica di prossima pubblicazione che ne contiene dodici.

Marco Sammito sarà accompagnato nel corso delle letture da Carmelo Cavallo alla fisarmonica.

“Letture e autori al calar della sera” è promosso dalla Libreria “La Talpa” di Modica, dalla cioccolateria “Sotto San Pietro” con la collaborazione dell’assessorato alla Cultura del Comune di Modica.

Salva