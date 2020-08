Emergenze Covid ed economica. Le preoccupazioni di Confcommercio

“Il pericoloso ‘combinato disposto’ tra andamenti epidemiologici ed emergenza economica e sociale è preoccupante in vista dei prossimi mesi. Per questa ragione, va mantenuta una vigilanza elevata su ogni fronte, preparandosi a risposte immediate, mirate e flessibili”. E’ quanto sostiene il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, a proposito delle scelte da migliorare e che è necessario predisporre non solo mobilitando risorse ma riformando e investendo. Manenti fa riferimento, in particolare, ai segnali che arrivano dal mese di agosto e che devono fare reagire prima il mondo politico e poi quello produttivo nella maniera più adeguata, anche in provincia di Ragusa.

“Confcommercio nazionale, e noi siamo assolutamente in linea con questa visione – aggiunge il presidente provinciale – ritiene positiva la proroga degli ammortizzatori sociali in emergenza contenuta nel decreto Agosto e, altresì, utile il ricorso agli sgravi contributivi per sospingere l’occupazione, ricomprendendo in questa agevolazione anche le assunzioni a tempo determinato nel settore del turismo. Ma sono sgravi che, secondo la nostra associazione di categoria, meriterebbero di essere potenziati e anche meglio calibrati. Scelte da migliorare, dunque. Il sostegno ai consumi, ad esempio, è una di queste vie che indichiamo. Le ipotesi avanzate, riferite in particolare ai pubblici esercizi, all’abbigliamento e ai mobili, ma anche al tema della revisione della fiscalità sui veicoli aziendali, non hanno trovato finora alcun esito. Sono scelte da recuperare, invece. Perché gli stimoli fiscali alla domanda continuano a servire. I dati confermano, soprattutto, che permane la necessità di un ulteriore ricorso ai contributi a fondo perduto e a più inclusive moratorie fiscali. In questo senso, ci auguriamo che non resti inevasa la questione della riapertura dei termini per i versamenti di saldo e primo acconto delle imposte sui redditi almeno fino al 30 settembre. L’occasione del Recovery fund va messa a frutto. E anche una provincia come quella di Ragusa potrebbe giovare di tutti questi effetti benefici, se le misure adottate saranno quelle corrette, per cercare di superare questo periodo infausto”.

