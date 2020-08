A Ispica si presenta libro di Michele Giardina

Lunedì 24 agosto 2020, alle ore 20,30, ad Ispica, nell’incantevole scenario dell’atrio del Palazzo Comunale Bruno di Belmonte, il giornalista-scrittore pozzallese” Michele Giardina presenta il libro “The Society of the Citizens of Pozzallo(2019), edito da Armando Siciliano Editore.

Il Comitato organizzatore si pregia del patrocinio del Comune di Ispica, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, dell’Associazione provinciale “Confronto”, dell’Associazione “Ragusani nel Mondo”, della Fidapa sezione di Pozzallo, dei sodalizi storici della città marinara, Società Operaia, Società Marinara e Società Carrettieri e Contadini.

Conduce la presidente della Fidapa Concetta Vindigni, prima presidente donna della Provincia Regionale di Ragusa (1989). Dopo i saluti del sindaco di Ispica Pierenzo Muraglie, dell’assessore comunale alla Cultura, Mary Ignaccolo, del presidente dell’Associazione “Confronto”, Enzo Cavallo, sono previsti gli interventi dell’italo-americano di Pozzallo Frank V. Susino, promotore e sponsor unico del progetto culturale, di Natalino Amodeo e dell’autore.

L’evento sarà allietato da brani musicali eseguiti da Gianni Amore (fisarmonica) e Francesca Guccione (violino).

A conclusione della serata il Comitato organizzatore è lieto di intrattenere gli ospiti con un delizioso buffet.

Salva