Ragusa. 35 milioni di euro per completare il “Giovanni Paolo II”

Oltre 120 i milioni stanziati dalla Regione Sicilia, derivanti dalla certificazione del programma europeo 2007-2013, da impiegare in 34 interventi su tutto il territorio siciliano per ulteriori investimenti infrastrutturali in sanità. Tra i finanziamenti 35 milioni di euro sono stati destinati al completamento dell’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa.

«Questo ulteriore programma – spiega il presidente Nello Musumeci – ci consente di proseguire l’azione di rinnovamento della edilizia e delle tecnologie sanitarie dell’Isola con il preciso obiettivo di far recuperare alla Sicilia il troppo tempo perduto».

