Estate 2020: i turisti (italiani) scelgono Modica

“Nonostante questa passerà alla storia come l’estate più difficile della storia per il comparto turistico, i numeri registrati a Modica dicono che i turisti hanno scelto la nostra Città per trascorrere ugualmente i loro giorni di ferie”. E’ il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, ad intervenire sulla stagione turistica ancora in corso che non può non risentire della crisi sanitaria in atto. “Nonostante tutte le limitazioni, le paure e le difficoltà logistiche, come Primo Cittadino posso ritenermi soddisfatto della stagione turistica 2020. E’ cambiata la tipologia di turista, pochissimi gli stranieri, ma il loro “posto” è stato preso dagli italiani e dai siciliani in particolare che hanno riscoperto il piacere di viaggiare nella loro Isola. D’altronde un recente report nazionale ha evidenziato come il turismo di mare stia andando a gonfie vele a dispetto, purtroppo, delle nostre Città d’Arte che invece accusano un netto crollo di presenze. A Modica e a Marina di Modica diverse strutture come b&b, agriturismi e case vacanze hanno il tutto esaurito. Anche i ristoranti, i bar e, più in generale, tutto il comparto enogastronomico si sta lentamente riprendendo dopo una primavera disastrosa. Basta poi farsi una passeggiata nel centro storico per vedere quanti dialetti e accenti regionali si sentano per le strade. Quello che mi preme sottolineare è che parliamo di un turismo responsabile che rispetta gli obblighi imposti dalla legge. Tra mille difficoltà, evitando grandi assembramenti, rispettando le direttive, stiamo portando avanti una stagione turistica più che dignitosa. Abbiamo optato per tanti piccoli eventi musicali e culturali piuttosto che su grandi eventi come gli anni passati perché così abbiamo dato costantemente un intrattenimento di qualità per un numero ristretto di persone. Per questo volevo fare i complimenti a tutti gli addetti del settore che non si sono fatti scoraggiare dal virus e hanno puntato lo stesso sul rilancio della propria attività e naturalmente di tutta la Città, per la quale il turismo rappresenta una grande fonte di reddito”.

