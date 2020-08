Arriva grave al “Maggiore” di Modica. Morto bimbo rosolinese

Indagini in corso per la morte di un bambino di 16 mesi, arrivato al Pronto Soccorso di Modica da Rosolini in fin di vita. Nulla hanno potuto i sanitari modicani per tenerlo in vita . Sul corpicino del piccolo sono stati rilevati segni di violenza per questo è stata interessata la polizia I medici hanno sottoposto per oltre mezz’ora il povero bambino al massaggio cardiaco. Alla fine si sono dovuti arrendere. Sarebbe stata una vicina di casa a dare l’allarme, sentendo le urla della madre del piccolo disperata per le condizioni del bambino. Il fatto è accaduto verso le 13. La dinamica di quanto accaduto a Rosolini, rimane, poco chiara. Non si esclude che nelle prossime ore il magistrato disponga l’autopsia sul corpo del bambino per stabilire le cause del decesso.

