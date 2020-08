Il Sindaco di Ragusa Peppe Cassì conferma che gli arenili ragusani saranno accessibili nella notte di Ferragosto così come accaduto a San Lorenzo. Allargare gli spazi a disposizione all’aria aperta riduce, almeno in teoria, le occasioni di assembramento di ragazzi che comunque trascorreranno la notte in compagnia.

Sarà ovviamente vietato montare tende e accendere falò, e saranno ulteriormente incrementati i controlli di Polizia Municipale e Protezione civile, con l’ausilio di personale volontario: 22 squadre presidieranno gli accessi alle spiagge già da diverse ore prima di sera, e forniranno mascherine a chi ne fosse sprovvisto.

Nei punti di ingresso, annuncia Cassì, saranno inoltre collocati dispenser con soluzione idroalcoliche per la sanificazione delle mani.

Per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, infine, sarà potenziato il sistema di raccolta aggiungendo 10 postazioni per vetro, plastica e indifferenziato, oltre ai cestini comunque già disponibili su spiagge e lungomare.

