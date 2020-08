A Modica “La notte delle Collegiate

Venerdì 7 Agosto dalle 20 alle 24 apertura straordinaria serale delle chiese di San Giorgio, S. Maria di Betlem e San Pietro a Modica. Durante la serata saranno raccolte le adesioni a sostegno dell’iniziativa “La Via delle Collegiate” che vede la partecipazione congiunta delle tre storiche collegiate della città nel censimento nazionale del FAI – I luoghi del Cuore 2020.

‘I luoghi del Cuore’ è il più importante progetto italiano di sensibilizzazione sul valore del nostro patrimonio che permette ai cittadini di segnalare al FAI attraverso un censimento biennale i luoghi che meritano tutela e valorizzazione. La via delle Collegiate si inserisce in questo contesto come un filo invisibile che lega insieme le tre storiche chiese di Modica in un percorso di valorizzazione del patrimonio culturale-religioso e in un’ottica di promozione della conoscenza del territorio. Votare per la Via delle Collegiate è un modo non solo per far conoscere sempre di più Modica ma un gesto concreto per promuovere la storia, le radici e la cultura di un territorio, per valorizzare una città che ha saputo superare, attraverso una profonda fede, i momenti più difficili della propria storia e che ha realizzato quei grandi monumenti architettonici ecclesiali che hanno dato origine a uno dei territori più particolari della Sicilia: il Val di Noto.

Si può votare per La Via delle Collegiate attraverso il link, sul sito del FAI – I luoghi del Cuore

https://www.fondoambiente.it/luoghi/la-via-delle-collegiate…

o presso le chiese tramite i moduli di adesione all’ingresso.

Ricordiamo che è possibile accedere nelle chiese solo indossando dispositivi di protezione individuale(mascherina), igienizzando le mani all’ingresso e rispettando le norme di distanziamento sociale.

