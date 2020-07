“Ladies Open”. Riparte il tennis in Sicilia

Con il prestigioso, internazionale, WTA di Palermo riparte il tennis in regione, rilanciando, dopo il doveroso stop sanitario, uno sport amatissimo, anche nel settore femminile.

Il “Palermo Ladies Open”, giunto ormai al trentunesimo anno di attività, ufficializza infatti, in questa estate, a partire dal 3 agosto, la ripresa dello sport in Sicilia, alla presenza di qualificate atlete del circuito femminile tennistico mondiale come, tra le altre, le italiane Camila Giorgi e Jasmine Paolini.

La città siciliana, del resto, è stata già protagonista di molti dei successi di questa disciplina: basta ritornare indietro di qualche anno – il 2008 -, per pensare alle performance, sempre in ambito WTA e presso il Country Club palermitano, di tenniste come Sara Errani e Flavia Pennetta, quest’ultima poi incoronata campionessa dello US Open.

Tornando al “Palermo Ladies Open” le gare saranno aperte al pubblico, ma sempre nel rispetto degli opportuni parametri normativi di distanziamento sociale.

Gli appassionati comunque, indipendentemente dalla presenza, si stanno già organizzando per seguire dal vivo le gare.

Vivo è inoltre l’interesse per questo sport e per questa competizione nello specifico sui social network, come conferma Simona Halep, la quale, via Twitter, ha annunciato il ritiro dalla gara palermitana, pur ringraziando il direttore del torneo e il Ministero della salute per gli sforzi organizzativi.

