Modica. Percorsi Turistico Culturali. Numeri in crescendo

Dopo sei tappe i percorsi Turistico Culturali guidati (visite guidate nel centro storico di Modica) hanno registrato un numero sempre crescente di turisti e visitatori e le prenotazioni che si registrano all’ufficio turistico lasciano intendere che nel mese di agosto ci sarà una larghissima partecipazione.

Come si ricorderà i percorsi turistico culturali si svolgono tutti i sabati e le domeniche fino al 6 settembre p.v. nelle seguenti fasce orarie: ore 10,00, ore 17.00 e ore 18,30.

I percorsi partiranno dall’Ufficio turistico (piano da basso del Palacultura) e prevedono il seguente itinerario: Duomo di San Pietro, Via Raccomandata, Duomo di San Giorgio, Castello dei Conti (solo esterno), Via Castello, Casa Natale di Salvatore Quasimodo (esterno), Chiesa rupestre di San Nicolò Inferiore (esterno), Via Grimaldi e Palazzo Grimaldi (esterno).

Il percorso delle ore 10.00 sarà in lingua italiana e inglese.

L’itinerario potrebbe subire modifiche nel caso in cui ci siano disabili o invalidi tra i partecipanti.

In questa fattispecie le guide seguiranno questo percorso: San Pietro, Via Grimaldi, Chiesa rupestre di San Nicolò Inferiore (esterno), Palazzo Grimaldi (esterno), Palazzo San Domenico (atrio comunale), Chiesa di Santa Maria di Betlemme, Corso Umberto 1 e Chiesa del Carmine.

“I percorsi Turistico Culturali, commenta l’assessore al Turismo, Maria Monisteri,che sono fruiti a costo zero per i turisti, come intuivamo stanno riscuotendo un grande successo. Modica sta cominciando a popolarsi di visitatori grazie anche al treno Barocco che transitando da Modica offre la possibilità ai viaggiatori di poterla visitare. Un’ accorta sinergia tra pubblico e privato che non può che riscuotere consenso dopo il duro e complicato periodo che abbiamo purtroppo trascorso. Un grazie enorme agli operatori turistici che lavorano all’info point che continuano a dare dimostrazione di dedizione e professionalità”

