Città di Comiso calcio ingaggia il portiere Salvo Salerno

Arriva un altro rinforzo per l’Asd Città di Comiso. La società verdearancio, infatti, ha perfezionato l’ingaggio del giovanissimo portiere Salvo Salerno. Vittoriese, classe 2000, l’estremo difensore proviene dal Santa Croce, nel campionato di Eccellenza, dove la scorsa stagione ha esordito facendo registrare numerose presenze. Ha acquisito una certa sicurezza frutto della esperienza accumulata durante le varie gare. E’ una risorsa su cui l’intero sodalizio punta parecchio. Spiega il direttore sportivo Alessandro Nifosì: “La società verdearancio crede molto nei giovani e, non appena si è presentata la possibilità di arrivare a Salerno, non ce la siamo fatta sfuggire. Il ragazzo conosce già l’ambiente di Comiso per aver militato, durante la stagione disputata in Seconda categoria, con i colori verdearancio. E si è detto entusiasta di sposare il progetto Comiso”. Quello di Salerno, insomma, è un ritorno, concretizzato dopo che il portiere si è migliorato ed è cresciuto sul piano tattico e atletico. “Un gradito ritorno, senz’altro – afferma il presidente dell’Asd Città di Comiso, Salvatore Scifo – perché riferito a una pedina destinata a diventare di sicuro spessore nel contesto della nostra squadra e che merita la fiducia che gli stiamo dando, certi che ci ripagherà con prestazioni all’altezza della situazione. E poi, con il suo arrivo, non stiamo facendo altro che valorizzare ulteriormente il percorso di messa in rilievo della linea verde, cercando di fare maturare e crescere i giovani talenti che hanno scelto di portare avanti il nostro progetto”. Lunedì 3 agosto, intanto, prenderà il via la preparazione atletica con il gruppo che si ritroverà agli ordini dello staff tecnico allo stadio Peppe Borgese a partire dalle 18,15.

