Programmati degli stage giovanili per il Città di Comiso calcio

Puntare sui giovani non è soltanto una vaga enunciazione. Ma è un proposito concretizzato dai fatti oltre che dai risultati già arrivati la scorsa stagione. Per questo motivo l’Asd Città di Comiso ha indetto per la prossima settimana una leva calcistica allo stadio comunale Peppe Borgese. In particolare, giovedì 30 luglio, quando occorrerà presentarsi alle 16, con inizio stage alle 16,30, sono stati convocati i Giovanissimi, quindi anno di nascita 2006-2007, chiamati a disputare il campionato regionale; e, sempre, nella stessa giornata gli Allievi, anni 2004-2005, che, invece, si cimenteranno nei tornei provinciali. Venerdì 31 luglio, sempre alle 16,30 e sempre allo stadio comunale, sarà la volta degli Juniores, anni 2001-2002-2003. E’ necessario essere dotati di completino, carta d’identità valida, certificato medico. In particolare, i documenti dovranno essere trasmessi tramite e-mail all’indirizzo cittadicomiso@gmail.com entro lunedì 27 luglio. Per informazioni è possibile contattare il segretario Biagio Gurrieri al 333-4104701. “Cominciamo questa stagione dando l’opportuno spazio ai più giovani – commenta il presidente Salvatore Scifo – consapevoli che uno dei precipui impegni della nostra società è proprio quello di valorizzare i talenti in erba. E quale migliore occasione di farlo se non attraverso degli stage specifici in cui il nostro staff tecnico potrà rendersi conto dal vivo del valore di chi si proporrà. Riteniamo che attraverso un percorso comune, esaltando al massimo il settore giovanile, si potrà garantire un importante futuro a questa società e alla squadra verdearancio”.

