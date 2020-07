Divertimento in sicurezza per Salvo La Rosa e Litterio

Grande e bella serata a Marina di Modica per la reunion di Salvo La Rosa e Litterio, di nuovo insieme per una delle serate iniziali previste nel cartellone di Modica Summer Fest.

La serata ha visto una grande partecipazione della cittadinanza, che ha usufruito del servizio di prenotazione gratuita dei posti a sedere.

Una serata all’insegna della felicità e delle risate.

L’appuntamento si rinnova prossimamente con i Falsi D’Autore che terranno una serata presso l’Auditorium Mediterraneo.

Modica Summer Fest è il programma estivo pensato dall’Amministrazione comunale per allietare le serate in città e nelle frazioni.

