Pozzallo. Bando per un medico fiduciario di assistenza marittima

E’ stato pubblicato il bando per un incarico di medico generico fiduciario per l’assistenza sanitaria al personale navigante. Il bando ha scadenza 21 agostp prossimo. E’ questo un primo risultato positivo della battaglia che Pozzallo ha portato avanti nell’esclusivo interesse della categoria più importante della città. A Pozzallo vi sono 3000 marittimi.

Non è assolutamente possibile che l’assistenza sanitaria a questa importante categoria venga delegata soltanto ad un medico.

Bisogna ancora lottare, afferma il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, per fare in modo che possa essere incaricato un altro medico, così come accadde nel 2008, per impedire le indecenti e defaticanti file dei nostri marittimi davanti all’unico ambulatorio medico delegato per le prestazioni sanitarie.

