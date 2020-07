Il Modica riconferma anche il difensore Salvatore Campailla che, dunque, farà parte della rosa che la dirigenza rossoblù metterà a disposizione del tecnico Orazio Trombatore per essere protagonista nel prossimo campionato di Promozione

“Sono strafelice di questa riconferma – dichiara subito dopo il rinnovo Salvatore Campailla – e soprattutto contento di poter dare una mano alla squadra della mia città. Il Modica Calcio – continua – è casa mia e la maglia rossoblù è la mia seconda pelle. Ringrazio i dirigenti per la fiducia che hanno riposto in me e spero di ripagarli con gli interessi ogni qualvolta sarò chiamato in causa. Chi mi conosce – conclude il difensore modicano – sa che quello che faccio lo faccio sempre con il massimo impegno. Questo da parte mia non mancherà mai, per me stesso, per i nostri tifosi che speriamo ci seguano in tanti come sempre nella speranza di regalare loro grandi soddisfazioni soprattutto perchè indosserò ancora una volta una maglia prestigiosa come quella del Modica Calcio, una maglia che chiunque ha la fortuna di indossare deve onorare e rispettare dal primo allenamento all’ultima partita”.

Con Campailla e Basile, dunque, salgono a due le riconferme della scorsa stagione, ma nelle prossime ore, il DS Riela, il DG Pippo Vicari e il presidente Michele Zocco hanno in programma l’incontro con il gli atleti dello scorso campionato per cercare di trovare l’intesa e completare l’organico prima dell’inizio della preparazione la cui data sarà stabilita nei prossimi giorni.

