Ragusa. Il sindaco Cassì riceve componenti Comitato Andrea Doria

Il sindaco di Ragusa Peppe Cassì, presenti l’assessore alla polizia municipale Ciccio Barone, l’assessore alle contrade Eugenia Spata e la presidente della commissione attività sociali Corrada Iacono, ha ricevuto stamane al Comune, presso la sala giunta, i rappresentanti del neo Comitato Andrea Doria presieduto dalla consigliera comunale Cettina Raniolo.

E’ stata la stessa presidente, accompagnata da alcuni componenti il comitato, precisamente Giorgio Nicastro, Giannamaria Gurrieri, Bianca Panepinto, a spiegare il motivo che ha spinto un gruppo di cittadini ragusani residenti stabilmente o solo nel periodo estivo a Marina di Ragusa a costituire un comitato. “Nostra intenzione – ha spiegato – è quella di collaborare con l’Amministrazione comunale per segnalare eventuali problematiche e trovare insieme delle soluzioni”.

Il sindaco Cassì ha ringraziato il neo comitato per l’iniziativa presa che serve a favorire forme di aggregazione per la condivisione di strategie e obiettivi. Questo è un modo per interagire con la società, un modo intelligente per lavorare insieme. Come amministrazione comunale abbiamo da tempo istituzionalizzato la Consulta di Marina di Ragusa proprio per avere un confronto con tutte le categorie di cittadini che vivono e lavorano a Marina di Ragusa. Il Comitato Andrea Doria che oggi si presenta all’Amministrazione comunale, potrà essere utile per agevolare il lavoro che quotidianamente siamo impegnati a portare avanti per la nostra frazione balneare.

