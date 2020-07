Il Modica calcio si delinea. Iiurato si riveste di rossoblu

– Dopo qualche giorno di pausa solo apparente, il Modica Calcio si rituffa sul mercato e dopo essersi assicurato le prestazioni di Peppe Aglianò, e portato alla corte di Orazio Trombatore il giovanissimo Giorgio Iemmolo e confermato il difensore Marco Basile, grazie alla perseveranza e all’intuizione del Direttore Generale Pippo Vicari, torna a far vestire il rossoblù dei “Tigrotti” il forte e talentuoso esterno d’attacco Simone Iurato.

Per Iurato si tratta di un ritorno, appunto, perchè ha già militato nelle file del Modica Calcio nell’anno che i rossoblù vinsero a mani basse il campionato di Prima Categoria. L’atleta modicano era stato riconfermato anche l’anno successivo in Promozione, ma un brutto infortunio, durante un amichevole a Rosolini durante la preparazione pre campionato lo lasciò fermo ai box per tutta la stagione. Successivamente gli studi universitari lo hanno portato lontano da Modica, ma appena ripresosi ha giocato in una squadra del ferrarrese.

Cresciuto nelle giovanili del Modica Airone, Iurato in passato ha avuto una bella esperienza tra le fila del Santa Croce.

“Per me è un grande onore tornare a vestire la mia maglia preferita, quella del Modica Calcio – spiega subito dopo la firma Simone Iurato – Dopo qualche anno di lontananza, finalmente sono tornato a casa. Spero di poter ripagare sul campo -continua – la fiducia che mi è stata data e di dimostrare quello che valgo con questa maglia. Ringrazio la dirigenza e anche i tifosi – conclude Simone Iurato – che appena si è sparsa la voce del mio ritorno,mi hanno subito mostrato il loro affetto. Sono sicuro che disputeremo un bel campionato”.

Felice del ritorno in rossoblù il Direttore Generale Pippo Vicari che ha voluto fortemente che Iurato vestisse di rossoblù.

“Simone – spiega il Dg dei rossoblu – è stato sempre un mio pallino e appena si è presentata l’occasione per riportarlo al Modica non me la sono fatta scappare. Si tratta di un atleta giovane, modicano che saprà dimostrare il suo valore in campo e quanto tiene a questa maglia. Le sue qualità tecniche non si possono discutere -continua – è sono certo che darà il massimo permetterle a disposizione della squadra. Ora oltre a pensare alle altre riconferme che speriamo di ufficializzare quanto prima -conclude Pippo Vicari – pensiamo a completare l’organico con un centrale di difesa (ma potrebbero essere anche due), un centrocampista e due attaccanti di categoria superiore. Le trattative che sta portando avanti il Ds Riela sono a buon punto, ma i nomi resteranno top secret fino a quando non ci saranno le firme per evitare “interferenze” da parte altri club”.

