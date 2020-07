È giunta al termine l’iniziativa “Grazie col cuore”, che ha riscosso ampi consensi anche a livello nazionale, nata per dire grazie ai medici, infermieri e ausiliari impegnati in prima linea nei Covid-Hospital. L’iniziativa ha mosso i primi passi nel mese di aprile 2020, in piena emergenza, e adesso è giunta all’ultimo step. Anche nel territorio ibleo sono stati consegnati ben 125 cuori “creativi” al Direttore Sanitario dell’Ospedale Maggiore di Modica, dott. Piero Bonomo. Un’idea nuova per dire grazie a quanti si sono impegnati per salvare migliaia di vite umane, mettendo a rischio la propria. E’ stata la referente provinciale, Giusy Amore, a consegnare quanto è stato realizzato in provincia di Ragusa, e in un post su Facebook ha tenuto anche a ringraziare Antonella De Tomassi pa ideatrice di questa splendida iniziativa.

Salva