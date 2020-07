Modica Calcio. Il difensore Marco Basile resta in rossoblù

Nell’attesa di annunciare gli altri colpi in entrata, sul quale sta lavorando alacremente il neo DS Peppe Riela, il Modica Calcio inizia il “giro” delle riconferme dello zoccolo duro della passata stagione e si assicura per il quarto anno consecutivo le prestazioni del forte difensore Marco Basile.

Sempre tra i migliori in campo, il difensore modicano doc, si è meritata la riconferma anche se, le richieste per il difensore rossoblu non mancavano di certo.

“Sono soddisfatto di giocare a Modica e con il Modica Calcio per il quarto anno consecutivo – spiega subito dopo la firma Marco Basile – e sono molto contento perchè capisco che quella che vuole costruire la dirigenza è una squadra ambiziosa. Spero -continua – di essere tra i protagonisti con questa maglia. Mi inorgoglisce il fatto che la società abbia creduto in me perchè il Modica oltre a essere la squadra della mia città, vanta un blasone tra i più importanti non solo di Sicilia, ma anche di tutto il Meridione. Fare parte di questo progetto – conclude Marco Basile – è per me altro motivo di stimolo a far bene e spero di ripagare sul campo la fiducia che mi è stata accordata”.

Felice di avere tra i suoi atleti Marco Basile anche per la prossima stagione tutta la dirigenza dei “Tigrotti” che sin da subito ha puntato alla sua riconferma.

“Abbiamo iniziato a parlare con lo zoccolo duro della passata stagione per le riconferme – spiega a nome della dirigenza il presidente Michele Zocco – e ovviamente Marco Basile rappresenta per noi uno dei pilastri fondamentali per il nostro progetto. Marco è un ragazzo serio e professionale che da tre anni oltre a dirigere bene la difesa in campo ha soprattutto inciso nello spogliatoio in maniera importante, soprattutto nei momenti di difficoltà. Per questo motivo è stato riconfermato come spero lo saranno gli altri con cui ci siederemo a discutere a breve. Marco – continua – nonostante da qualche anno abbia una “corte” spietata anche da club di serie superiore non ha avuto alcun dubbio è ha accettato senza tentennare il nostro progetto e appena ci siamo parlati abbiamo trovato l’accordo. Come dicevo – conclude Zocco – nei prossimi giorni incontreremo gli altri “senatori” del gruppo con la speranza di riaverli tutti in maglia rossoblù”.

