Chiara Capponi è la nuova leva dell’Egea Pro Volley Team Modica

L’Egea PVT Modica continua la campagna acquisti puntando ancora sulle giovanissime

Attaccante, classe 2001, Chiara Capponi è la nuova atleta a disposizione di coach Scavino per la stagione 2020/21.

Inizia la sua carriera nel Sabaudia, partecipando a tutti i campionati Under e dove fa il suo esordio in B2 da titolare nel 2015, quando aveva solo 14 anni.

Il percorso pallavolistico degli anni successivi ha fatto colpo su diverse società e l’esperienza della scorsa stagione, a Crotone in B2, assicura alla giovane attaccante i favori dell’Egea PVT Modica, che con il suo ingaggio si è indirizzata a un acquisto di prospettiva.

“È stata una chiamata che non mi aspettavo.” Ci confessa Chiara. “È la mia prima esperienza in B1 e non potevo non cogliere l’occasione.”

“Sono molto emozionata – continua – e pronta per questa esperienza che per me sarà motivo di crescita personale. Non vedo l’ora di conoscere le mie compagne, il mio allenatore e tutto lo staff.

Auguro a tutti noi un anno pieno di soddisfazioni e divertimento!”

