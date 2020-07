Asp Ragusa. Approvato     il Piano di Comunicazione 2020

Approvato il Piano di Comunicazione 2020 dell’Asp di Ragusa.

Il Piano di Comunicazione è uno strumento che consente di programmare e gestire le azioni di comunicazione per il raggiungimento di specifici obiettivi strategici e di comunicazione dell’organizzazione. Esso, insieme al Piano di Qualità, promuove lo sviluppo di un sistema di qualità aziendale in grado di supportare gli interventi sull’organizzazione necessari per l’adeguamento dell’offerta ai reali bisogni della popolazione e in conformità con gli obiettivi fissati, per l’anno 2020, dall’Assessorato regionale della Salute.

Il piano di Comunicazione, come nelle precedenti edizione, è redatto, coerentemente, secondo quanto previsto “D.A. del 30/12/2013 – Linee guida per l’elaborazione del piano di comunicazione”, della legge 150/2000 e della Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Della Funzione Pubblica febbraio 2002.

Lo strumento comunicazione, nella sua dimensione processuale, non è un semplice documento che elenca le azioni comunicative dell’Asp, ma un processo che attraversa l’Amministrazione, che la coinvolge interamente e la modifica nelle sue modalità organizzative.

L’ambito territoriale con tutte le sue strutture: ospedali e i servizi sanitari del territorio. La mission e la vision aziendali. I valori fondanti l’azione dell’Azienda attraverso cui orientare gli scopi, le scelte e l’agire di ogni attore dell’organizzazione per assolvere alla mission aziendale. Gli stakeholder: cittadini, enti e istituzioni che si interfacciano con i servizi sanitari come portatori di interessi.

Infine, all’interno del Piano sono contemplate tutte le attività svolte nell’anno precedente e quelle in programmazione: campagne di comunicazione rivolte soprattutto alla prevenzione e le varie iniziative.

Tutti gli strumenti della comunicazione messi in campo dall’Azienda e, naturalmente, gli obiettivi che si intendono raggiungere.

