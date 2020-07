Il Comandante del Raggruppamento “Sicilia Orientale” a Modica

Visita di cortesia stamani a Palazzo San Domenico, sede del Comune di Modica, del Colonnello Aurelio Costa, Comandante del Raggruppamento “Sicilia Orientale”. L’alto ufficiale è stato accolto dal sindaco, Ignazio Abbate nel suo ufficio.

Il raggruppamento “Sicilia Orientale” da oltre sei mesi, è impegnato nell’operazione “Strade Sicure” a presidio del territorio modicano.

Nel corso dell’incontro, svoltosi in un clima di grande cordialità, il Sindaco ha ringraziato il Colonnello Costa ed espresso il suo vivo apprezzamento per il fondamentale contributo fornito dal personale dell’Esercito Italiano, che ha consentito di integrare il dispositivo di sicurezza ordinario delle Forze di polizia nell’ambito delle attività dirette al controllo del territorio, contribuendo quotidianamente a rafforzare la sicurezza della città, accrescendo la percezione di sicurezza dei cittadini. In specifico, i militari del 62° reggimento fanteria sono impegnati nel presidio volto a garanzia di alcune personalità della città di Modica.

Il 62° reggimento fanteria “Sicilia”, reparto alle dipendenze della Brigata “Aosta”, è impiegato dal 13 dicembre 2019 nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure” nelle province di Catania, Messina, Ragusa ed Enna, a presidio del territorio e delle principali aree metropolitane e alla sorveglianza di punti sensibili.

Ala fine dell’incontro scambio di stemmi tra il sindaco, che ha donato il simbolo della città di Modica, e il colonnello Aurelio Costa quello del 62º Reggimento fanteria “Sicilia”.

