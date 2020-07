La LND ha definito la data ultima per l’iscrizione in serie D

In settimana la LND ha comunicato i termini, i requisiti e le modalità di iscrizione per le società aventi diritto. Termine ultimo è stato definito venerdì 24 Luglio ore 18. La società del Marina di Ragusa calcio, si è già attivata e sta già lavorando per espletare il tutto e farsi trovare pronta sotto tutti gli aspetti. Intanto la prossima settimana è previsto un sopralluogo, insieme ai tecnici del Comune di Ragusa (Ufficio Sport), oltre ad una riunione con l’Amministrazione di Palazzo dell’Aquila, per valutare eventuali interventi e discutere sui vari orari e disponibilità degli impianti che la società dovrà usufruire per gli allenamenti e le partite ufficiali.

In questi giorni inoltre, sono state individuate le figure per i ruoli di segreteria. Segretario Sportivo sarà Saro Farruggio, ragazzo sempre legato alla società in questi anni che si è sempre occupato di aspetti burocratici e regolamentari oltre che tecnici. Segretario Amministrativo sarà Andrea Cascone, uomo di fiducia della società che già la passata stagione si è occupato dell’aspetto contabile ed economico.

Sul fronte tecnico si sta lavorando per la costruzione della rosa, altro tassello fondamentale è rappresentato dalla riconferma del Prof. Saro Marangio nel ruolo di preparatore atletico del squadra per la prossima stagione. Dopo l’immenso e strepitoso lavoro svolto negli ultimi anni, Saro Marangio è considerato pedina fondamentale nello scacchiere dello staff tecnico. La simbiosi e fattiva collaborazione tra Utro e Marangio per la società rossoblu rappresenta un punto fermo per lavorare professionalmente in serenità. L’indiscussa professionalità, l’umiltà e la dedizione al lavoro con la passione per il calcio del Prof. Marangio miscelati al grande rispetto e alla reciproca stima tra lui ed il tecnico palermitano, sono stati elementi alla base della sua riconferma.

Infine, sempre dalla prossima settimana, i vertici diregenziali cominceranno a lavorare sulle varie riconferme e sull’individuazione di nuovi innesti. Prevista nei prossimi giorni la classica presentazione ufficiale della prossima stagione agonistica

Ufficio Stampa

