Ignoti all’interno dell’Asilo nido Comunale di Vittoria

Stamattina ignoti malviventi si introducevano nell’Asilo Nido Comunale in Via Gaetano Salvemini a Vittoria. Immediatamente la centrale operativa dell’Istituto di Vigilanza La Sicurezza di Vittoria, riceveva la segnalazione d’allarme e diramava l’intervento tempestivo delle radiopattuglie sul posto.

Pochi minuti dopo, all’arrivo delle Guardie Giurate, veniva rinvenuta aperta una porta antipanico dell’Asilo, e dal controllo interno, dei malviventi, nessuna traccia.

Ma da una ispezione più accurata, si notava, che gli ignoti malintenzionati avevano collegato illecitamente un cavo elettrico ad una presa dell’asilo, che si estendeva esternamente per decine di metri. Di conseguenza, veniva subito allertato il Commissariato ed i Dirigenti del settore servizi sociali del Comune di Vittoria. Gli Agenti di P.S. intervenuti, dopo i rilievi effettuati, convenivano con i dipendenti comunali di procedere al distacco e sequestro del cavo elettrico abusivo, poichè a rischio folgorazione accidentale, nonché alla denuncia di quanto accaduto.

