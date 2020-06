Passerelle e docce in tutto il litorale camarinense

Iniziati i lavori, a Caucana, Casuzze e Punta Secca, per l’installazione di passerelle, anche per disabili, su tutti gli accessi alle spiagge pubbliche.

Lo annuncia il Sindaco Giovanni Barone.

“In questi giorni – dichiara il primo cittadino – abbiamo provveduto all’installazione presso le nostre spiagge delle passerelle anche per diversamente abili. Si tratta di un servizio completamente gratuito che, come Amministrazione abbiamo confermato anche per l’estate in arrivo. L’obiettivo è quello di rendere il mare e la spiaggia di Caucana, Casuzze e Punta Secca sempre più fruibili, offrendo anche servizi alla collettività. L’istallazione delle docce verrà completata entro la prossima settimana.”

“Infine – conclude Barone – abbiamo provveduto ad istallare anche punti di raccolta differenziata in spiaggia. Un ringraziamento particolare va operai per la disponibilità e la professionalità nel lavoro svolto. Al buon senso di tutti i cittadini raccomandiamo un utilizzo responsabile e civile, nel rispetto del bene comune”.”