Noto dona a Ragusa logo candidatura Capitale della Cultura 2020

Donata al Comune di Ragusa la bandiera raffigurante il logo scelto per la candidatura del Val di Noto a Capitale Italiana della Cultura 2020.

A consegnarla nel pomeriggio di ieri al sindaco di Ragusa Peppe Cassì, presente l’assessore alla cultura e beni culturali Clorinda Arezzo, è stato il primo cittadino della città netina Corrado Bonfanti, accompagnato nella visita al Comune dal capo di gabinetto Paolo Patanè e dall’addetto stampa Ottavio Gintoli.

Un gesto simbolico, come ha tenuto a sottolineare lo stesso sindaco Bonfanti, che testimonia l’interesse a tenere uniti tutti i comuni del Val di Noto e della città che hanno ottenuto il riconoscimento Unesco di Patrimonio dell’Umanità.

Nel corso dell’incontro il sindaco Bonfanti ha parlato dell’importanza del Distretto Turistico del Sudest e dei progetti che si intendono portare avanti anche con la partecipazione del Comune di Ragusa che qualche anno fa aveva deciso di non far più parte dello stesso distretto. Il primo cittadino di Ragusa Cassì ha sottolineato che per raggiungere obiettivi ambiziosi è importante lavorare in sinergia e fare squadra. “Con l’ingresso in Giunta dell’assessore Clorinda Arezzo a cui ho affidato la delega per la cultura e beni culturali – ha aggiunto Cassì – affronteremo l’argomento per rivedere i termini della questione, tornare a sederci attorno ad un tavolo e discutere insieme di progetti futuri”.