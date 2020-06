Santa Croce Camerina. Canone idrico: “Gestione in house”

“Voglio rispondere a qualche consigliere comunale che nelle ultime ore ha chiamato in causa questa amministrazione sulla gestione dell’acqua. Ricordo che il rapporto tra l’ente privato e il cittadino è sottoposto ad un regolamento. Regolamento che se dovesse presentare discrasie potrebbe essere sempre riportato in consiglio comunale ed essere discusso e sottoposto a modifiche con un’apposita mozione.”

Il Sindaco Giovanni Barone risponde così a qualche critica emersa recentemente sulla gestione dell’acqua su tutto il territorio camarinense.

“In conclusione – dichiara Barone – l’amministrazione di Santa Croce, lavorerà per riportare la gestione dell’acqua in house con capitale pubblico e non più privata com’è attualmente dal 1998 quando l’allora amministrazione di sinistra affidò ad una ditta privata la gestione del prezioso liquido.”