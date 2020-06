CDL: Differimento IMU e scadenze fiscali. Confronto a Scicli

“CGIL e CISL di Scicli esprimono soddisfazione per il differimento dei termini della prima rata IMU dal 16 giugno al 30 settembre 2020, limitatamente agli utenti che hanno patito difficoltà economiche e abbiano subito danni a causa della grave crisi economica determinata dalla pandemia. La richiesta, assieme ad altre, era stata presentata direttamente al Sindaco prof. Enzo Giannone, all’assessore ai tributi Bruno Mirabella e ai dirigenti del settore, in occasione dell’incontro di lunedì primo giugno.”

E’ quanto affermano Grazia Stracquadanio, responsabile della Camera del lavoro di Scicli e Angelo Galanti, responsabile CISL.

Lo scenario di crisi economica e sociale che ha caratterizzato gli ultimi anni, è stato aggravato dall’attuale emergenza sanitaria del Covid-19, con ripercussioni sulle attività economiche e produttive del territorio e sui redditi delle famiglie, dei pensionati e dei lavoratori dipendenti e precari. Le diseguaglianze incidono di più quando il reddito complessivo diminuisce e si registra l’allargamento della forbice tra le fasce più agiate e quelle più povere della popolazione, con un forte incremento dell’area della vulnerabilità sociale, ovvero di famiglie che rischiano di precipitare sotto la soglia della povertà, anche di quelle meno esposte a questo rischio fino a qualche mese fa.

I rappresentanti sindacali hanno sollecitato l’amministrazione a tener conto del grave momento di crisi, prevedendo anche delle dilazioni. A questo proposito hanno proposto il recupero del sommerso fiscale (evasione e somme non pagate) attraverso pagamenti dilazionati in almeno tre rate, con applicazione delle sanzioni in modo progressivo, attraverso il sistema del ravvedimento operoso, e con esenzione totale delle sanzioni per i nuclei familiari con valore ISEE non superiore a 15.000 euro sino a due componenti, incrementato di 5.000 euro per ogni ulteriore componente e maggiorazione del 10% del reddito complessivo per ogni disabile convivente nella famiglia.

“Abbiamo trovato un’amministrazione disponibile al confronto e sensibile alle problematiche sociali – sottolineano il responsabile cittadino della Cisl Angelo Galanti, la segretaria generale della Cisl Ragusa-Siracusa Vera Carasi, la responsabile della Cgil Scicli Graziana Stracquadanio e il responsabile Provinciale del Dipartimento Contrattazione Sociale Territoriale Cgil Salvatore Schembari.

Il nostro obiettivo – sottolineano i rappresentati di Cgil e Cisl – è mantenere aperto un tavolo di confronto che permetta di armonizzare con sempre maggiore efficacia gli interventi sulle politiche sociali e del lavoro, nonché sulle politiche fiscali e tributarie, alle sempre nuove necessità e bisogni dei cittadini sciclitani.”