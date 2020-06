Differimento termini Imu a Scicli.

Una nuova misura in favore delle famiglie di Scicli in difficoltà, in questo momento storico di ripresa dell’economia, a favore del popolo e degli ultimi.

La giunta Giannone ha deliberato oggi il differimento dei termini dell’acconto della “nuova” Imu dal 16 giugno al 30 settembre limitatamente agli utenti che abbiano registrato difficoltà economiche e abbiano subito danni a causa della grave crisi economica determinata dalla pandemia, da attestarsi con autocertificazione del contribuente entro il 31 ottobre su modello di autocertificazione predisposto dal Comune.

Chi sono i soggetti che hanno diritto a differire il termine dell’acconto?

Coloro che hanno perso il lavoro, o che non hanno avuto la riconferma stagionale o non hanno percepito lo stipendio di marzo, aprile, maggio, o la chiusura dell’attività commerciale, o il calo del reddito in misura del 30% rispetto all’anno precedente. I contribuenti interessati devono presentare istanza su modulo allegato al presente comunicato.

