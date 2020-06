Continuano i lavori asfaltatura programmati a Ragusa

Con determinazione n. 202 del 9 giugno scorso del Settore X – Contratti è stato approvato l’esito delle operazioni di gara relative alla procedura aperta per l’appalto degli interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale urbana e delle opere connesse dichiarando l’impresa Savatteri Costruzioni s.r.l. di Mussomeli aggiudicataria per il prezzo di euro 1.214.354,40 al netto del ribasso offerto del 19,632% sul prezzo a base di gara di euro 1.500.000,00, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

“Con questa nuova aggiudicazione – dichiara l’assessore ai lavori pubblici del comune di Ragusa Gianni Giuffrida – continuano gli interventi programmati dall’Amministrazione Cassì nell’ambito del piano di asfaltatura per la manutenzione straordinaria della rete viaria del territorio comunale. Un milione e mezzo di euro destinato a questo nuovo appalto che si aggiunge al milione di euro che abbiamo già impegnato nella prima fase degli interventi attuati che ci hanno consentito di pavimentare diversi chilometri di strade, specialmente le più transitate, come le arterie di penetrazione della città che da decenni non erano state sottoposte ad una manutenzione straordinaria. Alla prima fase del piano di asflaltatura che si è conclusa da qualche settimana dopo la ripresa dei lavori che era stata bloccata a causa dell’emergenza sanitaria, farà dunque seguito con questo nuovo appalto un secondo intervento che ci consentirà di eseguire la manutenzione straordinaria in altre numerose arterie cittadine in alcune delle quali non siamo intervenuti prima per consentire a società di servizi di completare i lavori di interramento di varie reti tecnologiche”.