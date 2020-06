Torna un nuovo e ricco appuntamento con Free Music su RTM

Torna puntuale anche oggi alle 18.00 un nuovo appuntamento sulle frequenze di RTM, in compagnia come ogni sabato di Luca Basile. Altre due ore dove oltre ai grandi successi, ci saranno graditi ospiti. Alle 18.30 ai nostri studi il cantante ragusano Alessio Di Franco, che nel giorno della sua uscita, presenterà in anteprima assoluta il nuovo singolo dal titolo “Liberi da ogni male”. Alle ore 19.00 sarà la volta di Francesco Dal Poz, un cantautore di Treviso che in questi giorni è in rotazione radiofonica con il brano “Cerco casa”. Infine nell’ultima parte della trasmissione, la cantante italiana di musica dance Erika, che nonostante la sua giovane età vanta tanti successi discografici e oggi è tornata con il nuovo pezzo dal titolo “Crazy for you”.