L.C.C. di Ragusa. “La conferma di Piazza valore aggiunto”

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha prorogato al 31 gennaio 2021 la nomina diSalvatore Piazza a commissario straordinario del Libero Consorzio dei Comuni di Ragusa. La meritata conferma consente al commissario di dare continuità ad un ampio programma di interventi in gran parte realizzati ed altri da completare, prima del passaggio del testimone ai nuovi organismi di gestione. Fra i risultati raggiunti da Piazza, validamente collaborato da uno staff dirigenziale e amministrativo di grande professionalità, va annoverato il finanziamento, di cui si è avuta notizia proprio in questi giorni, per il completamento della bretella autostradale di collegamento del porto di Pozzallo con l’arteria autostradale Siracusa-Gela.

“Attraverso una oculata attività di reperimento e sblocco degli investimenti – dichiara l’assessore alla Infrastrutture Marco Falcone – il governo regionale, così come promesso dal Presidente Musumeci lo scorso 7 febbraio in occasione della sua presenza a Pozzallo per l’inaugurazione della stazione passeggeri del porto, ha provveduto a finanziare, assieme all’ex Provincia di Ragusa e al Consorzio Autostrade siciliane, la Strada provinciale 46, opera del valore complessivo di 20 milioni, che metterà in connessione il porto di Pozzallo e l’intero comprensorio alla nuova autostrada Siracusa – Gela. Va opportunamente precisato al riguardo che, 12 di questi venti milioni, serviranno a mettere in sicurezza, ampliare ed asfaltare la Pozzallo – Ispica.”

Pertanto, pro veritate, la notizia riportata su alcuni Social del finanziamento di 12 milioni di euro ottenuto dal Comune di Pozzallo per asfaltare la Pozzallo – Ispica, va letta e corretta nei termini sopra riportati.

Ora la città marinara ed i comuni del comprensorio attendono da parte del commissario Piazza buone nuove per quanto riguarda la costituzione di un regolare organismo di gestione del porto. E’ bene ricordare inoltre che, in occasione dell’inaugurazione della stazione passeggeri, il presidente dell’Associazione provinciale “Confronto”, Enzo Cavallo, che vanta lunghi anni di amicizia con il presidente Musumeci, nel corso di un cordiale incontro, dopo avere rappresentato la necessità di colmare la vacatio gestionale dell’importante scalo marittimo ibleo, ha consegnato al Presidente Musumeci una breve nota illustrativa.