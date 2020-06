Ragusa. Illuminazione tricolore prospetto Comando Provinciale

L’Amministrazione comunale di Ragusa ha fornito tramite il personale dell’ente una consulenza tecnica al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri per predisporre una illuminazione artistica del prospetto della sede del Comando di Piazza Caduti di Nassirya in occasione del 206° Anniversario della Fondazione dell’Arma che si celebrerà domani, venerdì 5 giugno.

Per l’occasione infatti, il prospetto della sede del Comando Provinciale verrà illuminato con le luci tricolori della bandiera italiana.