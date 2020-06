Vittoria.Commercianti Via Cavour chiedono incontro a Commissione

“Come Confesercenti Ragusa insieme ai rappresentanti di ‘Corso Cavour’ aderenti a Confesercenti abbiamo chiesto, nei giorni scorsi, un incontro ai Commissari straordinari del Comune di Vittoria per un confronto sullo sviluppo economico del territorio Vittoriese”. Lo dice Luigi Marchi, Presidente di Confesercenti Ragusa.

“Il nostro – dice Marchi- vuole essere un confronto costruttivo per rilanciare e rivitalizzare via Cavour e il centro storico di Vittoria con iniziative e proposte che devono partire dai negozianti del centro storico aderenti a ‘Corso Cavour’ nato qualche anno fa su iniziativa di un folto gruppo di imprenditori facenti capo a Confesercenti. Le iniziative che verranno avanzate non dovranno avere nè colore politico né appartenenze a partiti o a movimenti. La campagna elettorale per qualcuno è già iniziata e ‘Corso Cavour’ diventa un appetibile strumento per attirare l’attenzione su di sé ma, come già detto, la politica deve restare fuori”.

“Vogliamo ridare vita al centro storico di Vittoria – dice Massimo Giudice, direttore di Confesercenti Ragusa – senza strumentalizzazioni da parte di nessuno. Abbiamo chiesto ai Commissari straordinari un confronto su alcuni temi importanti per riportare al loro antico splendore corso Cavour e le attività che insistono sulla via dello shopping”.