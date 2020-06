Il centro estivo A.S.D. di Modica rimanda l’appuntamento al 2021

Il centro estivo A.S.D. Genitori Scuola più di Modica abbassa la saracinesca per questa estate rimandando l’appuntamento al prossimo anno. La decisione, arrivata qualche ora fa, è stata presa con immensa sofferenza dal direttivo del centro, dovuta all’emergenza Coronavirus. Le restrizioni in vigore dopo l’ultima ordinanza regionale, non permettono il

completo svolgimento delle attività, facendo perdere il vero senso dell’iniziativa, che da anni regala fantastiche esperienze ai ragazzi.

In una nota la direzione del centro ha annunciato:

“Il direttivo, dopo un’attenta valutazione della situazione e con immensa sofferenza, comunica la decisione di non poter svolgere le attività di centro estivo per l’estate 2020. Con tanta tristezza nel

cuore per non poter vivere quest’ estate insieme ai nostri piccoli vi diamo appuntamento al prossimo anno. Speriamo di rivederci per il 2021 più carichi di prima. Buon’estate a tutti”

Questa estate il centro estivo A.S.D. Genitori Scuola avrebbe festeggiato la 23esima edizione.