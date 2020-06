Autoscuole: nuove indicazioni dal MIT

Da qualche settimana anche le autoscuole hanno ripreso la loro attività. La data scelta per la riapertura è stata quella del 20 maggio, giorno da cui è ripresa la formazione sia teorica che pratica per chi deve conseguire la patente.

Ovviamente, una cauta ripartenza in cui ci saranno da seguire le linee guida indicate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla sicurezza, valide per le autoscuole come pure per gli uffici della motorizzazione civile, che riguardano anche e soprattutto lo svolgimento degli esami di guida, sia teorici che pratici.

Il criterio, ovviamente, è quello di evitare quanto più possibile contatti o assembramenti tra candidati. I quali, oltre a dotarsi dei dispositivi di protezione individuale e rispettare le regole di comportamento utilizzate in questo periodo di lockdown, dovranno seguire tutte le nuove norme indicate dal MiT.

A proposito delle nuove indicazioni abbiamo voluto ascoltare Massimiliano Baglieri proprietario dell’omonima autoscuola e componente di segreteria nazionale autoscuole Unasca.