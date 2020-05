Gli edifici comunali di Scicli passano al fotovoltaico

Efficientamento energetico. Il Comune di Scicli sta procedendo all’installazione di tre impianti fotovoltaici per l’autonomia energetica della scuola di San Nicolò, il centro servizi di contrada Zagarone e la sede della protezione civile.

Gli impianti hanno potenza totale di kw 60.

L’investimento è stato possibile grazie al finanziamento ministeriale “Decreto Crescita”. Saranno inoltre revisionati gli impianti esistenti per un ulteriore potenza di kw 12.

L’efficientamento energetico rientra tra le attività previste all’interno del piano di cui si è dotato l’ente per la riduzione delle emissioni in atmosfera di CO2, così come previsto nel Patto dei Sindaci, oltre a una sostanziale riduzione dei consumi energetici ed un sostanziale sgravo delle spese a carico dell’Ente.

A darne notizia il sindaco Enzo Giannone e l’assessore ai lavori pubblici Viviana Pitrolo.