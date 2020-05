Modica. Carpentieri chiede rimborso buoni pasto non utilizzati

“Sono ancora tante le famiglie che a Modica si chiedono se avranno mai diritto al rimborso dei buoni pasto scolastici non utilizzabili per il prossimo anno. Sono a conoscenza di diversi comuni che stanno già procedendo in tal senso dando la possibilità di convertire tali buoni in liquidità economica da destinare alle famiglie”. E’ quanto afferma il consigliere comunale della Lega, Mommo Carpentieri, che torna ad incalzare l’amministrazione comunale sul recupero dei buoni pasto non utilizzati. Tutto anche alla luce del fatto che molti comuni stanno già terminando la procedura di rimborso nel caso, appunto, di avanzo di buoni mensa dell’anno scolastico 2019-2020, che non verranno più utilizzati per il prossimo anno scolastico, in quanto l’alunno passerà dalla Scuola Materna alla Elementare.

“Il rimborso potrebbe essere richiesto dalle famiglie – suggerisce Carpentieri – allegando i buoni avanzati, entro una data da fissare e utilizzando un apposito modulo di domanda scaricabile on-line o da ritirare presso gli uffici comunali.

Sono moltissime le mamme e i papà che hanno avanzato dubbi – ha affermato Carpentieri – riguardo i buoni pasto scolastici acquistati prima dell’emergenza Covd-19 ma rimasti inutilizzati. Tali buoni potrebbero facilmente essere rimborsati dal Comune di Modica o magari convertiti in voucher per la spesa alimentare. In tale modo – continua Carpentieri – la somma anticipata dalle famiglie modicane per i buoni pasto non sarà sprecata ma potrà essere dirottata su altre priorità familiari.

Si tratterebbe di un intervento di facile attuazione da parte dell’Amministrazione Comunale di Modica che andrebbe incontro ai bisogni delle tante famiglie che hanno più di un figlio e che quindi hanno investito risorse economiche non indifferenti nei buoni pasto della mensa scolastica. Vedersi tornare indietro tali investimenti per molti significherebbe una nuova boccata d’ossigeno. Sono sicuro che, così come avvenuto con altri interventi a sostegno delle famiglie modicane, il Sindaco valuterà presto e positivamente tale proposta”