Scoperti i primi nidi di tartaruga Caretta caretta nel ragusano

L’area verrà quindi messa in sicurezza dal Corpo Forestale della Regione Siciliana. Proprio mentre si svolgevano le operazioni, alla biologa marina e al marito è caduto l’occhio su quella che sembrava una seconda traccia di deposizione a pochi metri di distanza. Anche questo nido è stato messo in sicurezza.

Per il Wwf si tratta di una bellissima notizia che arriva con circa 3 settimane di anticipo rispetto alla «stagione ufficiale» delle nidificazioni, che in genere parte intorno alla metà di giugno. «Come sempre – sottolinea – la rete dei nostri attivisti in Sicilia ha preso in carico e in custodia il nido, in collaborazione con le autorità. Anche questa volta tutto ha funzionato, e ora si aspetteranno i canonici 60-70 giorni per la schiusa delle uova».